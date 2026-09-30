Более 28 тысяч жителей остались без света в Промышленном районе Смоленска

В Смоленске более 28 тысяч человек остались без электричества Более 28 тысяч жителей остались без света в Промышленном районе Смоленска

Москва30 сен Вести.В Смоленске в Промышленном районе произошло отключение электроэнергии. По данным на 06.00 без света остаются более 28 тысяч человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 06.00 мск 30 сентября в Промышленном районе г. Смоленска произошло отключение электроэнергии. В зоне отключения находится свыше 28 тыс. населения говорится в публикации

Ремонтно-восстановительные работы ведут специалисты ПАО "Россети Центр" - филиала "Смоленскэнерго". О причинах отключения и сроках восстановления не сообщается.