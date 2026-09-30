В Смоленске без электричества остаются более 1 тысячи человек

В Смоленске число оставшихся без света сократилось до тысячи человек В Смоленске без электричества остаются более 1 тысячи человек

Москва30 сен Вести.В Смоленске к 07.00 без электричества остаются немногим более тысячи человек1 тысячи человек – ранее в зоне отключения находились свыше 28 тысяч. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 07.00 мск <…> в зоне отключения остаются свыше 1 тыс. населения говорится в публикации

Ремонтно-восстановительные работы в Промышленном районе продолжают специалисты ПАО "Россети Центр" - филиала "Смоленскэнерго". Энергетики устраняют последствия отключения.