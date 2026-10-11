Во Владивостоке из-за аварии без света оказались более 34 тыс. человек

Без электроснабжения из-за аварии остались более 34 тыс. жителей Владивостока Во Владивостоке из-за аварии без света оказались более 34 тыс. человек

Москва11 окт Вести.Во Владивостоке произошла авария на подстанции, в результате чего электроснабжения лишись более 34 тыс. жителей города. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

В результате аварийного отключения на подстанции "Загородная" без электроснабжения остались более 34 тыс. жителей 146 многоквартирных и частных домов на улицах Борисенко, Героев Хасана, Космонавтов, Можайской, Сахалинской и Тихвинской и др уточняется в канале надзорного ведомства в MAX

Прокуратура контролирует ход аварийно-восстановительных работ и сроки возобновления подачи электроэнергии. В надзорном ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.