Москва11 октВести.Энергетики полностью устранили аварию, которая оставила без света порядка 34 тысяч человек в разных районах Владивостока. Об этом сообщили в компании "ВПЭС".
Блэкаут во Владивостоке произошел днем 11 октября из-за аварийного отключения на станции "Загородная". В результате без света остались более 34 тысяч жителей 146 многоквартирных и частных домов на улицах Борисенко, Героев Хасана, Космонавтов, Можайской, Сахалинской и Тихвинской.
В 17.10 (10.10 мск) все абоненты подключенысказано в сообщении
Ранее по факту аварии прокуратура начала проверку.