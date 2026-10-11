Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 34 тыс. человек

Устранена авария, оставившая более 30 тыс. человек без света во Владивостоке Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 34 тыс. человек

Москва11 окт Вести.Энергетики полностью устранили аварию, которая оставила без света порядка 34 тысяч человек в разных районах Владивостока. Об этом сообщили в компании "ВПЭС".

Блэкаут во Владивостоке произошел днем 11 октября из-за аварийного отключения на станции "Загородная". В результате без света остались более 34 тысяч жителей 146 многоквартирных и частных домов на улицах Борисенко, Героев Хасана, Космонавтов, Можайской, Сахалинской и Тихвинской.

В 17.10 (10.10 мск) все абоненты подключены сказано в сообщении

Ранее по факту аварии прокуратура начала проверку.