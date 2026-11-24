Москва24 нояВести.В Ленинском районе Владивостока в результате аварии без электроснабжения остались 13 улиц. Об этом сообщила пресс-служба Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) в канале на платформе MAX.
Специалисты ВПЭС незамедлительно выехали на объект. Также уже ведут оперативные переключения и вывод в ремонт поврежденного участка. Задействована мобильная лаборатория и бригада энергетиковговорится в сообщении
Под отключение попали, в том числе, улицы Толстого, Луговая и Матросские, а также проспект Красного Знамени. Как уточняется, ориентировочное время устранения 12.39 местного времени.