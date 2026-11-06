Более 21 тысячи жителей Владивостока остались без отопления после циклона

Отопление отключено в 98 домах и трех социальных объектах Владивостока Более 21 тысячи жителей Владивостока остались без отопления после циклона

Москва6 ноя Вести.Свыше 21 тысячи жителей 98 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды в результате аварийного отключения во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, в результате повреждения коммунальных сетей без услуг остались более 21 тыс. жителей 98 многоквартирных домов, а также три социально значимых объекта. Отключение затронуло дома в районе Партизанского и Океанского проспектов, проспектов Острякова и Красного Знамени, улиц Советской, Алеутской, Нерчинской и других написали в пресс-службе

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также срокам устранения аварии.

Ранее в правительстве края сообщали, что специалисты ремонтируют сети и оборудование во Владивостоке, в частности, Советском и Первомайском районах и острове Русский, в Артеме, в Партизанске, в Надеждинском округе, в Партизанском округе. Технологические нарушения планируется устранить к обеду пятницы, 6 ноября.