Москва15 нояВести.Прокуратура Приморья организовала проверку факта аварийного отключения электроэнергии и отопления во Владивостоке, об этом сообщила пресс-служба ведомства в канале на платформе МАХ.
В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 15 ноября 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 50 тыс. жителей Ленинского и Первомайского районов во Владивостокеговорится в сообщении
Кроме того, без горячей воды и тепла остались 15 тысяч жителей Ленинского района города.
Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ.
Прокуратура намерена оценить исполнение требований закона при содержании электросетей, а также соблюдение нормативных сроков устранения проблемы.
Также на контроль поставлено фактическое восстановление прав граждан.