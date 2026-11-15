Прокуратура проверит факт аварийного отключения света и тепла во Владивостоке

Прокуратура начала проверку массового отключения света и тепла во Владивостоке Прокуратура проверит факт аварийного отключения света и тепла во Владивостоке

Москва15 ноя Вести.Прокуратура Приморья организовала проверку факта аварийного отключения электроэнергии и отопления во Владивостоке, об этом сообщила пресс-служба ведомства в канале на платформе МАХ.

В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 15 ноября 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 50 тыс. жителей Ленинского и Первомайского районов во Владивостоке говорится в сообщении

Кроме того, без горячей воды и тепла остались 15 тысяч жителей Ленинского района города.

Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ.

Прокуратура намерена оценить исполнение требований закона при содержании электросетей, а также соблюдение нормативных сроков устранения проблемы.

Также на контроль поставлено фактическое восстановление прав граждан.