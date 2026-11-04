Поселок в Забайкалье остался без отопления

Прокуратура начала проверку после отключения тепла в забайкальском поселке Поселок в Забайкалье остался без отопления

Москва4 ноя Вести.Прокуратура организовала проверку после отключения отопления в части поселка Карымский Забайкальского края из-за выхода из строя трансформатора. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Предварительно установлено, что причиной прекращения теплоснабжения стал выход из строя трансформатора, обеспечивающего электроснабжение котельной № 4... В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора говорится в сообщении

В рамках проверки будет дана оценка соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, а также своевременность и полноту принимаемых мер по устранению аварии.

По данным регионального ГУ МЧС, без отопления остались 10 многоквартирных жилых домов.

В МинЖКХ Забайкалья добавили, что специалисты завершают ремонтные работы. После восстановления электроснабжения работа котельной в поселке будет возобновлена.