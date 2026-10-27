В Забайкалье прокуратура начала проверку данных о вспышке кишечной инфекции

Прокуратура начала проверку данных о вспышке кишечной инфекции в Забайкалье В Забайкалье прокуратура начала проверку данных о вспышке кишечной инфекции

Москва27 окт Вести.В Забайкальском крае прокуратура организовала проверку информации о вспышке кишечной инфекции на Култуминском горно-обогатительном комбинате в Газимуро-Заводском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в организации требований санитарно-эпидемиологических правил при организации питания работников говорится в канале прокуратуры региона в MAX

В ведомстве подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.