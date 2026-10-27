Москва27 октВести.В Забайкальском крае прокуратура организовала проверку информации о вспышке кишечной инфекции на Култуминском горно-обогатительном комбинате в Газимуро-Заводском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в организации требований санитарно-эпидемиологических правил при организации питания работниковговорится в канале прокуратуры региона в MAX
В ведомстве подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.