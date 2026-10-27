На Култуминском ГОКе выявили уже 57 случаев острой кишечной инфекции Число случаев кишечной инфекции на Култуминском ГОКе увеличилось до 57

Москва27 окт Вести.Число заболевший острой кишечной инфекцией на Култуминском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае выросло до 57 человек. Все они госпитализированы. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по региону на платформе MAX.

По состоянию на 27 октября нарастающим итогом зарегистрировано 57 случаев ОКИ говорится в публикации

С 23 октября на предприятии работают сотрудники Роспотребнадзора и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что возбудителем стала шигелла Зонне. При этом болезнь протекает в легкой и средней форме – тяжелых случаев нет.

Сотрудники Газимуро-Заводской центральной районной больницы выявляют работников с подозрением на инфекцию, берут анализы и следят за теми, кто контактировал с заболевшими. Также организовано фагирование.

Специалисты уже взяли пробы воды, пищевых продуктов, биоматериал больных и смывы с поверхностей.

Роспотребнадзор проверяет Култуминский ГОК и компанию "Партнеры Ноябрьск", отвечающую за питание. Причины вспышки пока не установлены. Есть версия, что источником стал больной сотрудник.

Расследование инцидента продолжается. Ситуация находится под контролем ведомства.