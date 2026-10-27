Москва27 октВести.Число заболевший острой кишечной инфекцией на Култуминском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае выросло до 57 человек. Все они госпитализированы. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по региону на платформе MAX.
По состоянию на 27 октября нарастающим итогом зарегистрировано 57 случаев ОКИговорится в публикации
С 23 октября на предприятии работают сотрудники Роспотребнадзора и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что возбудителем стала шигелла Зонне. При этом болезнь протекает в легкой и средней форме – тяжелых случаев нет.
Сотрудники Газимуро-Заводской центральной районной больницы выявляют работников с подозрением на инфекцию, берут анализы и следят за теми, кто контактировал с заболевшими. Также организовано фагирование.
Специалисты уже взяли пробы воды, пищевых продуктов, биоматериал больных и смывы с поверхностей.
Роспотребнадзор проверяет Култуминский ГОК и компанию "Партнеры Ноябрьск", отвечающую за питание. Причины вспышки пока не установлены. Есть версия, что источником стал больной сотрудник.
Расследование инцидента продолжается. Ситуация находится под контролем ведомства.