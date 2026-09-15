Число госпитализированных после отравления в кафе Казани возросло до 26

Еще пять человек госпитализировали с кишечным отравлением в Казани Число госпитализированных после отравления в кафе Казани возросло до 26

Москва15 сен Вести.Количество госпитализированных после отравления в кафе Казани увеличилось до 26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших.

За прошедшие сутки из Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А. Ф. Агафонова были выписаны два пациента после кишечного отравления. Также были новые госпитализации. В клинике остаются 26 пациентов говорится в сообщении

Отмечается, что они находятся в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.

Массовое отравление произошло у жителей Казани после употребления продукции кафе "Nan кебаб". За 12 и 13 сентября было выявлено 33 случая кишечной инфекции, у 22 пациентов подтвердился сальмонеллез. СК России возбудил уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.