Москва29 сенВести.Прокуратура Оренбургской области начала проверку после взрыва газа в котельной Оренбурга. Об этом надзорное ведомство сообщает в MAX.
Прокурор региона Руслан Медведев поручил прокуратуре Ленинского района города Оренбурга организовать проверку по факту хлопка газовоздушной смеси на территории Академии настольного тенниса. На место происшествия выехал прокурор района Виталий Чатаревговорится в сообщении
Сотрудникам ведомства предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в ночь на вторник, 29 сентября. Силой взрыва в котельной были сорваны металлические панели и повреждена часть оборудования. Также пострадало остекление на первом этаже рядом стоящего здания.