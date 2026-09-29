Прокуратура начала проверку после взрыва газа в котельной Оренбурга

По факту взрыва газа в котельной Оренбурга начата проверка Прокуратура начала проверку после взрыва газа в котельной Оренбурга

Москва29 сен Вести.Прокуратура Оренбургской области начала проверку после взрыва газа в котельной Оренбурга. Об этом надзорное ведомство сообщает в MAX.

Прокурор региона Руслан Медведев поручил прокуратуре Ленинского района города Оренбурга организовать проверку по факту хлопка газовоздушной смеси на территории Академии настольного тенниса. На место происшествия выехал прокурор района Виталий Чатарев говорится в сообщении

Сотрудникам ведомства предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в ночь на вторник, 29 сентября. Силой взрыва в котельной были сорваны металлические панели и повреждена часть оборудования. Также пострадало остекление на первом этаже рядом стоящего здания.