Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной в Оренбурге

В Оренбурге в котельной произошел хлопок газовоздушной смеси Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной в Оренбурге

Москва29 сен Вести.В Оренбурге произошел хлопок газовоздушной смеси в котельной, которая расположена вблизи Академии настольного тенниса. Как сообщил информационного центр правительства региона, согласно предварительным данным, никто не пострадал.

В превентивных мерах были эвакуированы 53 человека. В результате хлопка котельная получила механические повреждения – сорваны металлические панели, повреждено часть оборудования. Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса говорится в канале информцентра на платформе MAX

На месте ЧП находятся оперативные службы. По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперативный штаб. Устанавливаются причины ЧП.