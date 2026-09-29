В Оренбурге из-за взрыва газа в котельной эвакуировали 53 человека

Более 50 человек эвакуировали после взрыва газа в котельной Оренбурга В Оренбурге из-за взрыва газа в котельной эвакуировали 53 человека

Москва29 сен Вести.В Оренбурге провели эвакуацию после взрыва газовоздушной смеси в котельной. Об этом инфоцентр правительства Оренбургской области сообщает в MAX.

Отмечается, что на улицу вывели 53 человека.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной, которая располагается на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека говорится в сообщении

Уточняется, что в результате взрыва было повреждено остекление на первом этаже стоящего рядом здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 29 сентября. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте работают оперативные службы.