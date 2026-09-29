В Оренбурге после хлопка газа в котельной объявили режим повышенной готовности

В Оренбурге ввели локальную повышенную готовность после хлопка газа в котельной В Оренбурге после хлопка газа в котельной объявили режим повышенной готовности

Москва29 сен Вести.После взрыва газовоздушной смеси в котельной Оренбурга власти объявили локальный режим повышенной готовности. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Оренбургской области на платформе MAX.

На месте произошедшего хлопка газовоздушной смеси в Оренбурге введен локальный режим повышенной готовности говорится в публикации

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси случился рядом со спортивным объектом в Оренбурге. По предварительным данным, никто не пострадал. В качестве превентивной меры в соседнее здание перевели 53 человека, их обеспечили всем необходимым.

Как уточнили в правительстве, в котельной оказались сорваны металлические панели и повреждена часть оборудования. Кроме того, пострадало остекление первого этажа расположенных поблизости Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса.