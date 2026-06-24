Последствия падения обломков сбитого над заводом БПЛА устраняют в Оренбурге

В Оренбурге устраняют последствия падения обломков сбитого над заводом БПЛА Последствия падения обломков сбитого над заводом БПЛА устраняют в Оренбурге

Москва24 июн Вести.В Оренбурге подразделения МЧС ликвидируют последствия падения обломков БПЛА, который был сбит над одним из промышленных предприятий, сообщает инфоцентр регионального правительства в мессенджере MAX.

Там отметили, что в результате происшествия пострадавших нет, обстановка на месте проведения работ стабильная.

По данным Роспотребнадзора, выбросов вредных веществ не зафиксировано говорится в публикации

Ранее сегодня губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что несколько беспилотников ВСУ были сбиты над промышленным предприятием в областном центре.