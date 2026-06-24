Москва24 июнВести.В Оренбурге подразделения МЧС ликвидируют последствия падения обломков БПЛА, который был сбит над одним из промышленных предприятий, сообщает инфоцентр регионального правительства в мессенджере MAX.
Там отметили, что в результате происшествия пострадавших нет, обстановка на месте проведения работ стабильная.
По данным Роспотребнадзора, выбросов вредных веществ не зафиксированоговорится в публикации
Ранее сегодня губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что несколько беспилотников ВСУ были сбиты над промышленным предприятием в областном центре.