Возгорание произошло на промышленном предприятии под Оренбургом после атак ВСУ

Пожар вспыхнул на промышленном предприятии в Оренбургской области после атак ВСУ Возгорание произошло на промышленном предприятии под Оренбургом после атак ВСУ

Москва11 авг Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Оренбургскую область, в результате падения обломков дронов на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев.

В настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили 8 беспилотных летательных аппаратов.

В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы написал Солнцев в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что атака вражеских дронов на предприятия региона продолжается.