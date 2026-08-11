Москва11 авгВести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Оренбургскую область, в результате падения обломков дронов на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев.
В настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили 8 беспилотных летательных аппаратов.
В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службынаписал Солнцев в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что атака вражеских дронов на предприятия региона продолжается.