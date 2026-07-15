Инцидент с утечкой нефти в багаже самолета в Оренбурге проверяет прокуратура Прокуратура подтвердила повреждение опасного груза в самолете в Оренбурге

Москва15 июл Вести.Повреждение опасного груза в аэропорту Оренбурга было допущено при предполетной подготовке, сообщает Уральская транспортная прокуратура. По факту случившегося организована проверка.

По предварительным данным, 10 июля 2026 года в аэропорту города Оренбурга при предполетной подготовке допущено повреждение опасного груза, планировавшегося к отправке рейсом авиакомпании "Россия"… Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что из 9 стеклянных бутылок с надписью "Нефть" и маркировкой "Опасный груз" в багаже оказались разбиты 4. В результате их содержимое вытекло в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему самолета. Воздушное судно отстранено от полетов.