Самолет не смог вылететь из Оренбурга в Петербург из-за утечки нефти в багаже

Самолет Оренбург - Петербург отстранили от полетов из-за утечки нефти в багаже Самолет не смог вылететь из Оренбурга в Петербург из-за утечки нефти в багаже

Москва15 июл Вести.Самолет, следующий рейсом из Оренбурга в Санкт-Петербург, не смог вылететь из-за разлива нефтепродуктов в багажном отсеке, передает Telegram-канал Baza. В итоге борт отстранили от полетов, чтобы очистить.

Перед вылетом рейса Оренбург — Санкт-Петербург в багажном отсеке самолета Superjet 100 обнаружили утечку неизвестной жидкости с резким запахом... Во время осмотра выяснилось, что в багаже находилась коробка с девятью литровыми стеклянными бутылками с надписью "Нефть" говорится в сообщении источника

Отмечается, что 4 из 9 бутылок оказались разбиты, а их содержимое вытекло в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему воздушного судна. При этом на коробку была нанесена маркировка "опасный груз", однако, как утверждается, до экипажа эту информацию не довели.

Официальных комментариев об этом инциденте нет.