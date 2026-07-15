Москва15 июлВести.Самолет, следующий рейсом из Оренбурга в Санкт-Петербург, не смог вылететь из-за разлива нефтепродуктов в багажном отсеке, передает Telegram-канал Baza. В итоге борт отстранили от полетов, чтобы очистить.
Перед вылетом рейса Оренбург — Санкт-Петербург в багажном отсеке самолета Superjet 100 обнаружили утечку неизвестной жидкости с резким запахом... Во время осмотра выяснилось, что в багаже находилась коробка с девятью литровыми стеклянными бутылками с надписью "Нефть"говорится в сообщении источника
Отмечается, что 4 из 9 бутылок оказались разбиты, а их содержимое вытекло в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему воздушного судна. При этом на коробку была нанесена маркировка "опасный груз", однако, как утверждается, до экипажа эту информацию не довели.
Официальных комментариев об этом инциденте нет.