Москва21 октВести.Авария на центральной котельной в городе Борзя оставил без тепла более 100 многоквартирных жилых домов, сейчас ведутся восстановительные работы. Об этом сообщили в администрации Борзинского муниципального округа.
21 октября в котельной произошел порыв сетевой трубы. На время ремонта была ограничена подача тепла в 104 многоквартирных дома, 22 частных дома и 20 социально значимых объектов.
Отмечается, что в котельной ввели режим повышенной готовности.
Ситуация находится на особом контроле краевых профильных ведомств. Для замены поврежденного участка на Центральную котельную доставили трубысказано в сообщении
Восстановительные работы продолжаются.