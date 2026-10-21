В Забайкалье восстанавливают работу котельной после ЧП

В Забайкалье более сотни домов остались без отопления В Забайкалье восстанавливают работу котельной после ЧП

Москва21 окт Вести.Авария на центральной котельной в городе Борзя оставил без тепла более 100 многоквартирных жилых домов, сейчас ведутся восстановительные работы. Об этом сообщили в администрации Борзинского муниципального округа.

21 октября в котельной произошел порыв сетевой трубы. На время ремонта была ограничена подача тепла в 104 многоквартирных дома, 22 частных дома и 20 социально значимых объектов.

Отмечается, что в котельной ввели режим повышенной готовности.

Ситуация находится на особом контроле краевых профильных ведомств. Для замены поврежденного участка на Центральную котельную доставили трубы сказано в сообщении

Восстановительные работы продолжаются.