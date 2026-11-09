Свыше 6 тысяч человек в Барнауле остались без отопления из-за аварии

В Барнауле более 6 тысяч человек остались без тепла и горячей воды Свыше 6 тысяч человек в Барнауле остались без отопления из-за аварии

Москва9 ноя Вести.В Барнауле в почти 100 жилых домах, нескольких школах и детских садах отключено отопление, причиной стала авария на теплосетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

9 ноября 2026 г. от АО "БТСК" поступила информация о повреждении теплосети (Д-700 мм) по адресу: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 33 говорится в публикации

В результате без отопления и горячей воды остались 24 многоквартирных и 74 частных жилых дома, в которых проживает в общей сложности 6 237 человек.

Кроме того, воды и тепла нет в двух детских садах, трех школах и пяти административных зданиях.

По информации синоптиков, вечером 9 ноября, в Барнауле было плюс 8 градусов.