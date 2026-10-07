Часть Барнаула осталась без света из-за ураганного ветра Ураганный ветер повалил деревья и оставил без света часть Барнаула

Москва7 окт Вести.В Барнауле устраняют последствия ураганного ветра, который привел к отключению электричества в ряде районов, а также повалил деревья. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что 6 октября из-за порывов ветра до 16 м/с в Барнауле было зарегистрировано 12 происшествий.

Перебои электроснабжения зарегистрированы в шести пригородных поселках – п. Центральный, п. Казенная Заимка, мкр. Затон, п. Пригородный, п. Новомихайловка и с. Лебяжье. Полностью электроснабжение восстановлено в п. Пригородный и в мкр. Затон, в четырех остальных работы по восстановлению ведут ПАО "Россети Сибири" — "Алтайэнерго" и ООО "Барнаульская сетевая компания" говорится в сообщении

Также в городе повалены шесть деревьев, в результате чего повреждения полуяили два автомобиля. Одно из деревьев упало на газовую колонку, из-а чего без газа остались восемь многоквартирных жилых домов.

В администрации добавили, что пострадавших нет.