Москва7 октВести.В Барнауле устраняют последствия ураганного ветра, который привел к отключению электричества в ряде районов, а также повалил деревья. Об этом сообщили в городской администрации.
Отмечается, что 6 октября из-за порывов ветра до 16 м/с в Барнауле было зарегистрировано 12 происшествий.
Перебои электроснабжения зарегистрированы в шести пригородных поселках – п. Центральный, п. Казенная Заимка, мкр. Затон, п. Пригородный, п. Новомихайловка и с. Лебяжье. Полностью электроснабжение восстановлено в п. Пригородный и в мкр. Затон, в четырех остальных работы по восстановлению ведут ПАО "Россети Сибири" — "Алтайэнерго" и ООО "Барнаульская сетевая компания"говорится в сообщении
Также в городе повалены шесть деревьев, в результате чего повреждения полуяили два автомобиля. Одно из деревьев упало на газовую колонку, из-а чего без газа остались восемь многоквартирных жилых домов.
В администрации добавили, что пострадавших нет.