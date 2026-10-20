Из-за аварии в Барнауле без тепла остались 18 жилых домов, школа и детсад

В Барнауле из-за аварии без тепла остались 18 жилых домов, школа и детсад Из-за аварии в Барнауле без тепла остались 18 жилых домов, школа и детсад

Москва20 окт Вести.В Барнауле в результате аварии без теплоснабжения остались 18 жилых многоквартирных домов, школа и детский сад. Об этом сообщила администрация города.

Сегодня в 5.50 утра в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о выходе воды на проезжую часть по пересечении улиц Попова и Павловского тракта. По предварительной информации, авария произошла на диаметре трубопровода 1000 мм. Под отключение попали 18 многоквартирных домов, один детский сад и одна школа уточняется в канале мэрии на платформе MAX

В администрации отметили, что в настоящее время воды на проезжей части нет, специалисты занимаются переключением сети и приступят к устранению аварии.

Согласно данным алтайского регионального главка МЧС, опубликованным в MAX, в регионе 20-21 октября ожидается усиление ветра 17-22 м/с местами с порывами до 25 м/с и более, а также осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Температура воздуха прогнозируется +6… +11 градусов с похолоданием в течение дня.