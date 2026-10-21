Теплоснабжение возвращено в 18 жилых домов Барнаула после аварии на магистрали

В Барнауле вернули тепло в 18 жилых домов после аварии Теплоснабжение возвращено в 18 жилых домов Барнаула после аварии на магистрали

Москва21 окт Вести.В Барнауле восстановили подачу теплоснабжения в 18 жилых домов, ранее из-за аварии его лишившихся. Об этом сообщает мэрия города.

Это сделано по временной схеме. Ночью энергетики установили затвор на крупной магистрали, который отделил аварийный участок.

Это позволило возобновить подачу ресурса жилым домам и социальным объектам по временной схеме написано в канале городских властей в MAX

Не исключаются кратковременные перепады температуры.

Место повреждения магистрали обнаружено, ведутся демонтажные работы.