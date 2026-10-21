Москва21 октВести.В Барнауле восстановили подачу теплоснабжения в 18 жилых домов, ранее из-за аварии его лишившихся. Об этом сообщает мэрия города.
Это сделано по временной схеме. Ночью энергетики установили затвор на крупной магистрали, который отделил аварийный участок.
Это позволило возобновить подачу ресурса жилым домам и социальным объектам по временной схеменаписано в канале городских властей в MAX
Не исключаются кратковременные перепады температуры.
Место повреждения магистрали обнаружено, ведутся демонтажные работы.