Отопление снова включили после аварии в более 100 домов в Евпатории

В Евпатории вернули отопление в более 100 домов после аварии Отопление снова включили после аварии в более 100 домов в Евпатории

Москва14 ноя Вести.В Евпатории в более 100 домов вернули тепло после аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале и. о. главы администрации города Виталия Оганесяна.

Уточняется, что сотрудники ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" несколько часов назад начали пусконаладочные работы, но заполнение системы отопления займет некоторое время.

Авария на сетях теплоснабжения, которая привела к остановке котельной на улице Чапаева, ликвидирована. Сотрудники ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" приступили к пусконаладочным работам несколько часов назад, но заполнение системы отопления займет ещё несколько часов говорится в сообщении

После этого в квартирах появится тепло, заверил Оганесян. Он поблагодарил специалистов за их работу, а жителей – за терпение и понимание.