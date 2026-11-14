Москва14 нояВести.В Евпатории в более 100 домов вернули тепло после аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале и. о. главы администрации города Виталия Оганесяна.
Уточняется, что сотрудники ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" несколько часов назад начали пусконаладочные работы, но заполнение системы отопления займет некоторое время.
Авария на сетях теплоснабжения, которая привела к остановке котельной на улице Чапаева, ликвидирована. Сотрудники ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" приступили к пусконаладочным работам несколько часов назад, но заполнение системы отопления займет ещё несколько часовговорится в сообщении
После этого в квартирах появится тепло, заверил Оганесян. Он поблагодарил специалистов за их работу, а жителей – за терпение и понимание.