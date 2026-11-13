В Курске вернули тепло в дома после повреждения тепломагистрали

В Курске устранили последствия аварии на тепломагистрали В Курске вернули тепло в дома после повреждения тепломагистрали

Москва13 ноя Вести.В Курске в полном объеме вернули отопление и горячую воду, которые пропали из-за повреждения подземного трубопровода. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Курской области на сайте.

Ранее без тепла оставались 72 многоквартирных дома с более чем 9 тысячами жителей.

По информации филиала АО "РИР энерго" - "Курская генерация" по состоянию на 19.30 [мск] 13.11.2026, теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме сказано в сообщении

По данным ведомства, авария произошла из-за повреждения на подземном трубопроводе тепловой магистрали диаметром 400 мм. На место прибыли оперативная группа управления ГОЧС города, сотрудники ГУ МЧС по региону и специалисты организации.