В иркутском Бодайбо после аварии восстановлена подача горячей воды и тепла

После аварии в Бодайбо восстановили подачу тепла и горячей воды В иркутском Бодайбо после аварии восстановлена подача горячей воды и тепла

Москва5 ноя Вести.Специалистам удалось оперативно возобновить теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе Бодайбо в Иркутской области, нарушенное из-за аварии. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает ТАСС.

В 21.50 (16.50 мск) 05.11.2026 теплоснабжение и горячее водоснабжение в г. Бодайбо восстановлено говорится в сообщении

5 ноября в городе произошла крупная коммунальная авария. В результате в жилых домах произошло отключение горячей воды и тепла. Власти города с населением 11,7 тысяч человек вводили режим ЧС.