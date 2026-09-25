Москва25 сенВести.25 сентября в дома жителей Нерюнгринского района Якутии пришло тепло, специалисты продолжают восстанавливать теплоснабжение в населенных пунктах после ЧП на ГРЭС. Об сообщил глава района Максим Терещенко.
Беркакит: стало поступать тепло. В Нерюнгри тепло почувствовали с 1.00 пятницыотметил Терещенко в мессенджере МАХ
Также тепло стало поступать в поселках Серебряный Бор и Чульман.
По словам главы Нерюнгринского района, жители относятся к ситуации с пониманием. Люди осознают, что запуск отопления — это сложный процесс, который требует времени.
Ранее сообщалось, что власти Якутии рассказали о рабочем состоянии ГРЭС после пожара.
22 сентября произошло возгорание трансформаторной подстанции на территории Нерюнгринской ГРЭС, пострадал один человек.