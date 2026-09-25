После ЧП на Нерюнгринской ГРЭС в дома жителей района начало поступать тепло Специалисты восстанавливают подачу тепла в дома жителей Нерюнгринского района

Москва25 сен Вести.25 сентября в дома жителей Нерюнгринского района Якутии пришло тепло, специалисты продолжают восстанавливать теплоснабжение в населенных пунктах после ЧП на ГРЭС. Об сообщил глава района Максим Терещенко.

Беркакит: стало поступать тепло. В Нерюнгри тепло почувствовали с 1.00 пятницы отметил Терещенко в мессенджере МАХ

Также тепло стало поступать в поселках Серебряный Бор и Чульман.

По словам главы Нерюнгринского района, жители относятся к ситуации с пониманием. Люди осознают, что запуск отопления — это сложный процесс, который требует времени.

Ранее сообщалось, что власти Якутии рассказали о рабочем состоянии ГРЭС после пожара.

22 сентября произошло возгорание трансформаторной подстанции на территории Нерюнгринской ГРЭС, пострадал один человек.