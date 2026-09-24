После пожара на Нерюнгринской ГРЭС готовят к запуску водогрейные котлы

Власти Якутии рассказали о рабочем состоянии Нерюнгринской ГРЭС после пожара После пожара на Нерюнгринской ГРЭС готовят к запуску водогрейные котлы

Москва24 сен Вести.Сотрудники Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, где несколько дней назад произошел пожар, уже готовят к запуску водогрейные котлы. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого зампреда регионального правительства Николай Бочков.

Ночью работали над растопкой двух водогрейных котлов... Сейчас температура мазута растет, что позволит довести его до нужной вязкости для подачи на форсунки и запуска котлов написал Бочков в мессенджере МАХ

Он добавил, что одновременно ведутся работы на основных котлоагрегатах, идет прокладка и замена кабелей. Также планируется привлечь дополнительные средства, в том числе тепловые подушки, муфты и парогенераторы.

Возгорание на трансформаторной подстанции ГРЭС произошло 22 сентября. После огонь перекинулся на кабельные трассы. В результате пострадал один человек. Повреждения основного оборудования удалось избежать.