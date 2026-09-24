Москва24 сенВести.Сотрудники Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, где несколько дней назад произошел пожар, уже готовят к запуску водогрейные котлы. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого зампреда регионального правительства Николай Бочков.
Ночью работали над растопкой двух водогрейных котлов... Сейчас температура мазута растет, что позволит довести его до нужной вязкости для подачи на форсунки и запуска котловнаписал Бочков в мессенджере МАХ
Он добавил, что одновременно ведутся работы на основных котлоагрегатах, идет прокладка и замена кабелей. Также планируется привлечь дополнительные средства, в том числе тепловые подушки, муфты и парогенераторы.
Возгорание на трансформаторной подстанции ГРЭС произошло 22 сентября. После огонь перекинулся на кабельные трассы. В результате пострадал один человек. Повреждения основного оборудования удалось избежать.