В Якутии идут работы по устранению последствий технологического нарушения

Власти Якутии держат на контроле ситуацию после ЧП на Нерюнгринской ГРЭС В Якутии идут работы по устранению последствий технологического нарушения

Москва22 сен Вести.Ситуация после ЧП с возгоранием трансформаторной подстанции на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии находится на контроле, идут работы по устранению последствий технологического нарушения. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, передает ТАСС.

Министерством ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) проведено оперативное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, в ходе заседания даны соответствующие поручения по устранению последствий нарушения электроснабжения в Нерюнгринской ГРЭС говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что сейчас продолжаются работы по устранению последствий технологического сбоя в электроэнергетической системе. Ситуация находится на контроле министерства.

Ранее сообщалось, что при ликвидации пожара на Нерюнгринской ГРЭС пострадал человек.