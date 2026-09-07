Москва7 сен Вести.Ключевые перевозчики Якутии, грузовые и пассажирские, работают в штатном режиме, поскольку обеспечены топливом, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Республики Саха в мессенджере МАХ.

По состоянию на 7 сентября ключевые перевозчики, как пассажирские, так и грузовые, полностью обеспечены топливом: никаких перебоев в работе не зафиксировано. Контроль за топливным балансом ведет ведомственный штаб при Минтрансе Якутии написали в пресс-службе

Там также уточнили, что штаб создан для оперативного реагирования на любые изменения, влияющие на работу транспортных компаний.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о ситуации с бензином в его регионе. так, он заявил, что очередей на заправках нет, ситуация далека от идеальной, однако лучше, чем у многих других регионов.