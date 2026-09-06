Губернатор Хинштейн рассказал о ситуации с бензином в Курской области

Хинштейн оценил ситуацию с бензином в Курской области Губернатор Хинштейн рассказал о ситуации с бензином в Курской области

Москва6 сен Вести.Ситуация со снабжением бензином в Курской области остается непростой. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Очередей на заправках нет. Но ситуация далека от идеальной, однако лучше, чем у многих других регионов, в том числе у наших соседей. Ранее мы с основными нефтяными компаниями договорились о системной совместной работе. Они увеличили объемы поставок, учитывая особенности и специфику нашего региона, и выдерживают объемы поставок отметил он

Сложности возникают с тем, что большая часть заправок в регионе принадлежит частникам, у которых, в отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), нет постоянного источника топлива.

В ряде районов у нас отсутствуют заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний, то есть присутствуют только частники. У них, увы, цены выше и не всегда есть бензин заявил Хинштейн

По его словам, в нынешней ситуации успешно себя зарекомендовал принцип продажи бензина по четным и нечетным цифрам.