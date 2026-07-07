Новак обсудил с Хинштейном работу АЗС в Курской области

Новак провел встречу с Хинштейном по ситуации с топливом в Курской области Новак обсудил с Хинштейном работу АЗС в Курской области

Москва7 июл Вести.Вице-премьер России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Одной из ключевых тем стала ситуация с обеспечением региона топливом, сообщили в правительстве РФ.

В ходе переговоров стороны рассмотрели наличие топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Курской области, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры по насыщению регионального рынка. Эти шаги должны помочь удовлетворить спрос со стороны населения, агропромышленного комплекса, коммунальных и экстренных служб.

Кроме того, на встрече обсуждались развитие электросетевого комплекса Курской области, модернизация энергетической инфраструктуры региона и меры по повышению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Ранее стало известно, что власти Курской области внесли изменения в решение оперативного штаба, касающееся работы автозаправочных станций. Для АЗС, расположенных в отселенных муниципалитетах, был отменен запрет на продажу бензина в канистры.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи вице-премьер заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается напряженной.

По итогам совещания Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.