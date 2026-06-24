На АЗС в приграничных районах Курской области вновь продают бензин в канистры

Хинштейн: для жителей приграничья сняли запрет на отпуск бензина в канистры На АЗС в приграничных районах Курской области вновь продают бензин в канистры

Москва24 июн Вести.В Курской области власти скорректировали решение оперативного штаба касательно автозаправочных станций. На заправках, работающих в отселенных муниципалитетах, отменили запрет на отпуск бензина в канистры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

На заправках, которые работают в отселенных муниципалитетах, снимаем ограничения на отпуск бензина в канистры написал Александр Хинштейн

Отмечается, что мера принята для жителей, оставшихся на приграничных территориях и использующих дизель-генераторы во время отключений света.

Также планируется увеличить поставки топлива в эти районы, обеспечив все меры безопасности – Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют АЗС и бензовозы.

Александр Хинштейн напомнил, что запрет временный, введен из-за оперативной обстановки. Аналогичные меры действуют и в других регионах. Ситуация остается сложной, но контролируемой. Жителей попросили набраться терпения.