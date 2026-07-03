Лимиты на продажу топлива сняли на АЗС в пострадавшей от смерча Кушве В пережившей смерч уральской Кушве сняли лимиты на продажу топлива

Москва3 июл Вести.В Кушве Свердловской области, которая несколько дней назад серьезно пострадала от разрушительного смерча, сняли лимиты на продажу топлива, рассказали ИС "Вести" местные жители.

Отмечается, что речь идет об автозаправках сети "Газпромнефть", на которых появилась возможность наполнять бензином и дизелем канистры.

При этом горожане утверждают, что введенные раннее лимиты в размере не более 40 литров в одни руки продолжают действовать на АЗС в остальных населенных пунктах региона.

Официально представители компании отмену ограничений никак не комментировали.

Уральский город пережил разгул стихии 22 июня. Всего за пару часов смерч с градом полностью уничтожили 32 дома, еще сотня получили повреждения. На территории округа был введен режим ЧС. За медицинской помощью после урагана обратились 15 человек.