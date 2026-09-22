Москва22 сенВести.Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не привело к повреждению основного оборудования, заявили в Дальневосточной генерирующей компании.
Отмечается, что огонь, начавшийся на трансформаторной подстанции, перекинулся на кабельные трассы, задымление связано с проветриванием после ликвидации пожара.
По информации Нерюнгринской ГРЭС, возгорание возникло на трансформаторной подстанции, в результате чего огонь перекинулся на кабельные трассы. Основное оборудование НГРЭС не пострадалоговорится в сообщении ДГК в мессенджере MAX
ЧП произошло 22 сентября, во вторник. В результате пострадал один человек, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.