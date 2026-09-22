ДГК: основное оборудование Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не повреждено

Стали известны подробности ЧП на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ДГК: основное оборудование Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не повреждено

Москва22 сен Вести.Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии не привело к повреждению основного оборудования, заявили в Дальневосточной генерирующей компании.

Отмечается, что огонь, начавшийся на трансформаторной подстанции, перекинулся на кабельные трассы, задымление связано с проветриванием после ликвидации пожара.

По информации Нерюнгринской ГРЭС, возгорание возникло на трансформаторной подстанции, в результате чего огонь перекинулся на кабельные трассы. Основное оборудование НГРЭС не пострадало говорится в сообщении ДГК в мессенджере MAX

ЧП произошло 22 сентября, во вторник. В результате пострадал один человек, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.