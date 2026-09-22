Жители Нерюнгри в Якутии остались без света из-за возгорания на ГРЭС

Электроснабжение в Якутии временно ограничено из-за пожара на Нерюнгринской ГРЭС Жители Нерюнгри в Якутии остались без света из-за возгорания на ГРЭС

Москва22 сен Вести.22 сентября подача электроэнергии жителям Нерюнгри в Якутии временно приостановлена из-за возгорания трансформаторной подстанции и турбины на Нерюнгринской ГРЭС. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В 07:22 поступил вызов на пожарную часть 4ПСО о том, что произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС, сообщает Нерюнгринская районная администрация отметил оперштаб в мессенджере МАХ

В настоящее время на месте работают аварийные и спасательные службы.