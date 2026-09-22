Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС ликвидировано, один человек пострадал

При ликвидации пожара на Нерюнгринской ГРЭС пострадал один человек Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС ликвидировано, один человек пострадал

Москва22 сен Вести.Пожар на Нерюнгринской ГРЭС ликвидирован, ведется устранение последствий ЧП. Об этом сообщил оперативный штаб Якутии.

Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС ликвидировано. В настоящее время ведется устранение последствий говорится в канале оперштаба на платформе MAX

Согласно данным Минздрава республики, на место происшествия были направлены три бригады скорой помощи.

Службой скорой помощи в Нерюнгринскую ЦРБ был доставлен и госпитализирован мужчина с отравлением угарным газом. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, 22 сентября произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке №1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. Подача электроэнергии жителям Нерюнгри была временно приостановлена. К ликвидации пожара были привлечены 50 спасателей и 16 единиц техники.