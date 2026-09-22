Москва22 сенВести.Пожар на Нерюнгринской ГРЭС ликвидирован, ведется устранение последствий ЧП. Об этом сообщил оперативный штаб Якутии.
Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС ликвидировано. В настоящее время ведется устранение последствийговорится в канале оперштаба на платформе MAX
Согласно данным Минздрава республики, на место происшествия были направлены три бригады скорой помощи.
Службой скорой помощи в Нерюнгринскую ЦРБ был доставлен и госпитализирован мужчина с отравлением угарным газом. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжестиотмечается в канале ведомства в мессенджере MAX
Как сообщалось ранее, 22 сентября произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке №1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. Подача электроэнергии жителям Нерюнгри была временно приостановлена. К ликвидации пожара были привлечены 50 спасателей и 16 единиц техники.