Москва22 сенВести.Электроснабжение возвращено в полном объеме в ранее обесточенные город Нерюнгри и несколько поселков Республики Якутии. Об этом сообщает местный оперштаб.
Аварийные работы на Нерюнгринской ГРЭС в настоящее время продолжаются. Устранением последствий аварии занимаются 8 бригад и 4 единицы техники.
Электроснабжение города и поселков восстановлено в полном объемеговорится в публикации ведомства
Ранее сообщалось, что на Нерюнгринской ГРЭС произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Огонь охватил и кабельные трассы.