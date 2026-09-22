В Нерюнгри и ряде поселков Якутии вернули электроснабжение в полном объеме

В Якутии восстановили электроснабжение Нерюнгри и ряда обесточенных поселков В Нерюнгри и ряде поселков Якутии вернули электроснабжение в полном объеме

Москва22 сен Вести.Электроснабжение возвращено в полном объеме в ранее обесточенные город Нерюнгри и несколько поселков Республики Якутии. Об этом сообщает местный оперштаб.

Аварийные работы на Нерюнгринской ГРЭС в настоящее время продолжаются. Устранением последствий аварии занимаются 8 бригад и 4 единицы техники.

Электроснабжение города и поселков восстановлено в полном объеме говорится в публикации ведомства

Ранее сообщалось, что на Нерюнгринской ГРЭС произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Огонь охватил и кабельные трассы.