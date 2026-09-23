Работа Нерюнгринской ГРЭС в Якутии остановлена после пожара

Нерюнгринская ГРЭС в Якутии остановила работу после пожара Работа Нерюнгринской ГРЭС в Якутии остановлена после пожара

Москва23 сен Вести.Работа Нерюнгринской ГРЭС в Якутии остановлена после пожара, возникшего на трансформаторной подстанции 22 сентября. Об этом сообщает администрация района в мессенджере МАХ.

Вчера произошло возгорание на трансформаторной подстанции энергоблока № 1. В настоящее время станция не работает. Для органов власти первоочередная задача — наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор говорится в сообщении

На месте работают специалисты, последствия случившегося устраняются. Также готовится к запуску водогрейная котельная.

Согласно выводам, озвученным на заседании республиканского штаба по энергобезопасности, ситуация в районе продолжает оставаться сложной, введен режим повышенной готовности.

В результате ЧП на станции пострадал один человек, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.