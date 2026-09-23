В Якутии обсуждают введение режима ЧС в Нерюнгри из-за пожара на ГРЭС В Якутии рассмотрят вопрос введения режима ЧС из-за ЧП на Нерюнгринской ГРЭС

Москва23 сен Вести.Глава Республики Саха Айсен Николаев поручил рассмотреть вопрос о введении режима ЧС после пожара на Нерюнгринской ГРЭС, сообщил он в мессенджере МАХ.

Ситуация на Нерюнгринской ГРЭС остается сложной… Поручил рассмотреть вопрос о возможности введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия всех решений написал Николаев

Он уточнил, что на место происшествия уже выехал министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, завтра, 24 сентября, в Нерюнгри направится председатель правительства республики Кирилл Бычков.

Важно как можно быстрее восстановить устойчивое теплоснабжения от станции, в том числе по временной схеме. Особое внимание теплоснабжению жилых домов и социальных объектов уточнил глава республики

Ранее сообщалось, что электроснабжение возвращено в полном объеме в ранее обесточенные город Нерюнгри и несколько поселков Республики Якутии. Аварийные работы на Нерюнгринской ГРЭС в настоящее время продолжаются. Устранением последствий аварии занимаются 8 бригад и 4 единицы техники.

ЧП произошло 22 сентября, во вторник. По информации Нерюнгринской ГРЭС, возгорание возникло на трансформаторной подстанции, в результате чего огонь перекинулся на кабельные трассы. Основное оборудование НГРЭС не пострадало. В результате пострадал один человек, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.