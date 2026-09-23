Глава Нерюнгринского района рассказал о состоянии пострадавшего при ЧП на ГРЭС Состояние пострадавшего в пожаре на Нерюнгринской ГРЭС удовлетворительное

Москва23 сен Вести.Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгинской ГРЭС в Якутии рабочего оценивается как удовлетворительное, сообщил глава Нерюнгринского района Максим Терещенко в мессенджере МАХ.

Пострадавший от угарного газа сотрудник (находится – ред.) в удовлетворительном состоянии написал он

ЧП произошло 22 сентября, во вторник. По информации Нерюнгринской ГРЭС, возгорание возникло на трансформаторной подстанции, в результате чего огонь перекинулся на кабельные трассы. Основное оборудование НГРЭС не пострадало. В результате пострадал один человек, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.