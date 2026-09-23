Со вторника в Нерюнгринском районе Якутии введен режим повышенной готовности

В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности Со вторника в Нерюнгринском районе Якутии введен режим повышенной готовности

Москва23 сен Вести.В Нерюнгринском районе Республики Якутия введен режим повышенной готовности на фоне произошедшего пожара на местной ГРЭС. Об этом сообщает его глава Максим Терещенко.

Со вторника в районе введен режим повышенной готовности написал он в своем канале в мессенджере MAX

Также он отметил, что самая сложная ситуация в настоящее время зафиксирована в Серебряном Бору. Там температура носителя снизилась на 1 градус.

Также ведется восстановление для запуска котлов на мазуте. А в Нерюнгри ведут запуск водогрейной котельной и греют мазут для розжига.