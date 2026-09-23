Москва23 сенВести.В Нерюнгринском районе Республики Якутия введен режим повышенной готовности на фоне произошедшего пожара на местной ГРЭС. Об этом сообщает его глава Максим Терещенко.
Со вторника в районе введен режим повышенной готовностинаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Также он отметил, что самая сложная ситуация в настоящее время зафиксирована в Серебряном Бору. Там температура носителя снизилась на 1 градус.
Также ведется восстановление для запуска котлов на мазуте. А в Нерюнгри ведут запуск водогрейной котельной и греют мазут для розжига.