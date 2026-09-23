Москва23 сен Вести.На Чульманской ТЭЦ в Якутии запустили в работу второй котел, в жилых домах появилось отопление. Об этом сообщил глава Нерюнгринского района Максим Терещенко.

В 21.00 (15.00 мск) среды 23.09.2026 в Чульмане на ЧуТЭЦ разогрели и подключили к сети второй котел. На выходе со станции +55. Задержка на 2 часа, но главное - в дома жителей пошло тепло сказано в сообщении

Глава муниципалитета добавил, что для полного восстановления теплоснабжения потребуется 3-4 часа.

Ранее сообщалось, что последствия пожара на Нерюнгринской ГРЭС устраняют девять бригад. 24 сентября планируется начать работы по растапливанию энергоблока №3.