Москва11 нояВести.Коммунальные службы устранили повреждение трубопровода в Курске, жителям 22 многоквартирных домов вернули тепло и горячую воду, сообщается в официальном сайте МЧС региона.
Во вторник, 10 ноября, на улице Володарского произошло повреждение на надземном трубопроводе тепловой магистрали. Была остановлена подача отопления и горячего водоснабжения.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схемеговорится в сообщении
В зону работ попали 22 многоквартирных дома разной этажности, в которых живут 11,3 тысячи человек, включая 3,6 тысячи детей. Тепла лишились и два социально значимых объекта - учебные корпуса Курского электромеханического техникума и Курского базового медицинского колледжа.