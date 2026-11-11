МЧС: в Курске восстановлено теплоснабжение после аварии в 22 жилых домах

После аварии в Курске в дома вернули тепло МЧС: в Курске восстановлено теплоснабжение после аварии в 22 жилых домах

Москва11 ноя Вести.Коммунальные службы устранили повреждение трубопровода в Курске, жителям 22 многоквартирных домов вернули тепло и горячую воду, сообщается в официальном сайте МЧС региона.

Во вторник, 10 ноября, на улице Володарского произошло повреждение на надземном трубопроводе тепловой магистрали. Была остановлена подача отопления и горячего водоснабжения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме говорится в сообщении

В зону работ попали 22 многоквартирных дома разной этажности, в которых живут 11,3 тысячи человек, включая 3,6 тысячи детей. Тепла лишились и два социально значимых объекта - учебные корпуса Курского электромеханического техникума и Курского базового медицинского колледжа.