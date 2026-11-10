В Курске повреждение трубопровода оставило без отопления 11,3 тысячи человек

В Курске более 11 тысяч человек остались без тепла из-за аварии на трубопроводе В Курске повреждение трубопровода оставило без отопления 11,3 тысячи человек

Москва10 ноя Вести.Подачу отопления и горячей воды приостановили в Курске из-за повреждения на надземном трубопроводе тепломагистрали на улице Володарского. В результате без тепла остались более 11 тысяч человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Поступило сообщение об увеличении расхода подпиточной воды вследствие повреждения на надземном трубопроводе тепловой магистрали … по улице Володарского города Курска, произведена остановка подачи отопления и горячего водоснабжения говорится в публикации

Отмечается, что в зону работ попали 22 многоквартирных дома разной этажности, в которых живут 11,3 тысячи человек, включая 3,6 тысячи детей. Тепла лишились и два социально значимых объекта - учебные корпуса Курского электромеханического техникума и Курского базового медицинского колледжа.

На место направили оперативную группу управления по делам ГО и ЧС города, сотрудников ГУ МЧС, а также специалистов организации. Восстановительные работы уже идут. Завершить их и вернуть теплоснабжение планируют к 23.00 10 ноября.