Москва7 нояВести.В Иваново устраняют аварию на теплотрассе, из-за которой без отопления остались 23 многоквартирных жилых дома, а также детский сад и школа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Коммунальная авария произошла на проспекте Строителей.
Без теплоснабжения временно остаются 23 многоквартирных дома — 4 168 человек, в том числе 832 ребенка. Также теплоснабжение отсутствует в двух социально значимых объектах: школе и детском садуговорится в сообщении
Восстановить подачу тепла планируется предстоящей ночью.