Более 4 тысяч человек остались без тепла в Иваново

В Иваново без отопления остались более 4 тысяч человек Более 4 тысяч человек остались без тепла в Иваново

Москва7 ноя Вести.В Иваново устраняют аварию на теплотрассе, из-за которой без отопления остались 23 многоквартирных жилых дома, а также детский сад и школа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Коммунальная авария произошла на проспекте Строителей.

Без теплоснабжения временно остаются 23 многоквартирных дома — 4 168 человек, в том числе 832 ребенка. Также теплоснабжение отсутствует в двух социально значимых объектах: школе и детском саду говорится в сообщении

Восстановить подачу тепла планируется предстоящей ночью.