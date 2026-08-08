Москва8 авгВести.Из-за мощной грозы в 15 населенных пунктах Ивановской области произошло отключение электроснабжения. Около 5 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
В 21.25 поступило сообщение о том, что в результате прохождения грозового фронта, произошли отключения электроснабжения в Юрьевецком муниципальном районеотметила пресс-служба МЧС Ивановской области
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. К ликвидации последствий, как уточнили в ведомстве, привлечено 32 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники.