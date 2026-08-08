Из-за мощной грозы в Ивановской области 15 населенных пунктов остались без света В Ивановской области произошло отключение электроснабжения

Москва8 авг Вести.Из-за мощной грозы в 15 населенных пунктах Ивановской области произошло отключение электроснабжения. Около 5 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

В 21.25 поступило сообщение о том, что в результате прохождения грозового фронта, произошли отключения электроснабжения в Юрьевецком муниципальном районе отметила пресс-служба МЧС Ивановской области

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. К ликвидации последствий, как уточнили в ведомстве, привлечено 32 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники.