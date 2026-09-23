Москва23 сенВести.Сто домов, в которых проживает порядка восьми тысяч человек, остались без отопления и горячей воды в Архангельске в результате аварии на теплотрассе, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте".
Утечка произошла в районе проспекта Обводный канал и улицы Северодвинской.
Под отключением тепла и горячей воды находится 100 домов, в которых проживает 8 000 человек… К устранению дефекта ТГК-2 приступит завтра утром. Планируемое восстановление теплоснабжения всех потребителей — до конца рабочего дня 24 сентябрясообщил замглавы по городскому хозяйству Николай Худяков с места утечки
Он также уточнил, что в 61 дом планирую подать тепло к трем часам ночи 24 сентября.
Оставшиеся 39 домов, где проживает 3 000 человек, временно останутся на пониженном давлении через обратное питание.