Аварию, оставившую сто домов без отопления, устраняют в Архангельске

Сто домов остались без тепла и горячей воды в Архангельске из-за аварии Аварию, оставившую сто домов без отопления, устраняют в Архангельске

Москва23 сен Вести.Сто домов, в которых проживает порядка восьми тысяч человек, остались без отопления и горячей воды в Архангельске в результате аварии на теплотрассе, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте".

Утечка произошла в районе проспекта Обводный канал и улицы Северодвинской.

Под отключением тепла и горячей воды находится 100 домов, в которых проживает 8 000 человек… К устранению дефекта ТГК-2 приступит завтра утром. Планируемое восстановление теплоснабжения всех потребителей — до конца рабочего дня 24 сентября сообщил замглавы по городскому хозяйству Николай Худяков с места утечки

Он также уточнил, что в 61 дом планирую подать тепло к трем часам ночи 24 сентября.

Оставшиеся 39 домов, где проживает 3 000 человек, временно останутся на пониженном давлении через обратное питание.