В Екатеринбурге из-за аварии нет холодной воды в шести районах

Жители шести районов Екатеринбурга остались без холодной воды В Екатеринбурге из-за аварии нет холодной воды в шести районах

Москва8 авг Вести.Жители шести районов Екатеринбурга остались полностью или частично без холодного водоснабжения из-за аварии, передает ТАСС.

Речь идет о Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах города.

Жители 6 районов Екатеринбурга остались без холодной воды, водоснабжение восстановят днем говорится в сообщении

В местных СМИ пишут, что вода начала пропадать у жителей накануне поздно вечером.

В администрации Екатеринбурга пояснли, что идут аварийные работы на станции водоподготовки. Ожидается, что подачу воды восстановят днем 8 августа, ориентировочно в 13.00 по московскому времени.