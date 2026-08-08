Москва8 авгВести.Жители шести районов Екатеринбурга остались полностью или частично без холодного водоснабжения из-за аварии, передает ТАСС.
Речь идет о Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах города.
Жители 6 районов Екатеринбурга остались без холодной воды, водоснабжение восстановят днемговорится в сообщении
В местных СМИ пишут, что вода начала пропадать у жителей накануне поздно вечером.
В администрации Екатеринбурга пояснли, что идут аварийные работы на станции водоподготовки. Ожидается, что подачу воды восстановят днем 8 августа, ориентировочно в 13.00 по московскому времени.